Каждый пятый водитель в Украине пользуется телефоном за рулем – исследование

Каждый пятый водитель в Украине пользуется телефоном или другим гаджетом во время управления автомобилем, о чем свидетельствует исследование, проведенное общественной организацией "Vision Zero".



На пресс-конференции в понедельник в Киеве глава организации "Vision Zero" Виктор Загреба рассказал, что осенью 2017 года организация проводила исследование методом наблюдения за водителями во время движения автомобиля. Исследование проводилось в 21 областном центре Украины, в поле зрения были 22866 водителей.



По словам руководителя общественной организации, согласно исследованию, 18,6% водителей пользовались мобильными телефонами за рулем, из них 28,5% водителей держали телефон в руке, а 62,7% – возле уха, около 10% пользуются девайсами, закрепленными на лобовом стекле или на панели автомобиля.



"Каждый пятый водитель смотрит не только на дорогу, но и в телефон, то есть, отвлекается… Это, конечно, нарушение ПДД и огромный риск на дорогах", - отметил он.



В.Загреба также рассказал, что в Украине "фактически социальной нормой" является не пристегиваться ремнями безопасности, что, безусловно, увеличивает риск ДТП.



Координатор кампании "За безопасные дороги" Олеся Холопик также высказала обеспокоенность тем, что украинские водители не привыкли пристегиваться ремнем безопасности. "В Украине очень маленькая ответственность за непристегнутый ремень – 51 грн. То есть, фактически отсутствует наказание", - сказала она, добавив, что необходимо законодательно повышать ответственность за это нарушение.



Вместе с тем, О.Холопик отметила, что в минувшем году на уровне государства были предприняты шаги по улучшению ситуации на дорогах. В частности, позитивным факт

