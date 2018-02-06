США расширили "кремлевский доклад"

Министерство финансов США добавило в так называемый "кремлевский доклад" несколько представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает "Радио Свобода".



Как отмечается, санкционный список пополнили девять так называемых "министров" из ОРДЛО, один "заместитель министра", а также бывший луганский чиновник и его родственник.



В частности, речь идет о "министре доходов и сборов ДНР" Александре Тимофееве ("Ташкент"), "министре топлива и энергетики ДНР" Алексее Грановском, "главе МИД" Наталье Никоноровой и других "чиновников".



Самым скандальным фигурантом списка является Тимофеев, которого считают одним из серых кардиналов ДНР.



Отметим, лидеры сепаратистов и представители "силовых структур" были под санкциями и раньше. В то же время сообщается, что далеко не все они имеют счета за рубежом или рассчитывают получить американскую визу - многие являются лишь прикрытием для теневого бизнеса.



Однако в списке значится непубличная, но влиятельная фигура - " бывший замминистра топлива и энергетики группировки ЛНР" Александр Мельничук, который организовал схему поставок угля из оккупированного Донбасса в страны Евросоюза.

