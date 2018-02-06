МИД Польши: источник польско-израильского конфликта лежит в интерпретации слова "народ"

Недопонимание между Польшей и Израилем, возникшее на почве принятия в республике нового закона, который вводит уголовную ответственность за обвинения польского народа в Холокосте, возникло из-за интерпретации слова "народ". Об этом заявил в понедельник глава МИД республики Яцек Чапутович в утренней программе Польского радио.



"Интерпретация слова "народ" - источник недопонимания", - сказал он, пояснив, что в польской конституции "есть формулировка "народ" или "все граждане Польши", что не означает только польской национальности". "Это устоявшийся термин, обозначающий целость, - добавил министр. - Он не касается отдельных людей". "Думаю, проблема именно в интерпретации", - констатировал он.



В конце января польский парламент принял новый закон, который предполагает введение уголовной ответственности (тюремное заключение на срок до трех лет) за публичное распространение идей о вине польского народа или государства или их соучастии в преступлениях, совершенных Третьим рейхом, или других преступлениях против человечества и мира. К таким правонарушениям относится, в частности, использование формулировки "польские концлагеря".



Израильская сторона восприняла этот закон как возможность ввести наказание за показания жертв Холокоста, который ограничит свободу слова и сделает невозможным открытую дискуссию о преступлениях, совершавшихся в отношении евреев во время Второй мировой войны.

