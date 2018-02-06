Абрамович подал прошение о ВНЖ в Швейцарии - СМИ

Бизнесмен Роман Абрамович подал прошение о виде на жительство в кантоне Вале в Швейцарии. Об этом сообщила 4 февраля швейцарская газета Sonntags Zeitung.



По данным издания, Абрамович впервые подал заявление о ВНЖ еще летом 2016 года. Бизнесмен просил разрешить ему проживать в городе Вербье. Спустя примерно год прошение было отозвано.



В ноябре 2017 года Абрамович решил вновь попросить вид на жительство. Бизнесмен, пишет Sonntags Zeitung, направил обращение главе Федерального департамента полиции Николетте делла Валле. В письме на двух страницах Абрамович сообщает, что хотел бы возобновить ходатайство о ВНЖ.



Предоставить ему вид на жительство, по данным Sonntags Zeitung и другой швейцарской газеты — Le Matin Dimanche, Абрамович просит на основании «общественного интереса».



На этом основании, отмечает Le Matin Dimanche, в 2014 году вид на жительство в одном из швейцарских кантонов получил бывший глава «ЮКОСа» Михаил Ходорковский.



В кантоне Вале, где, по данным швейцарских СМИ, собирается жить Абрамович, действует особый налоговый режим, при котором обладатели ВНЖ платят налоги исходя из стоимости их трат на жизнь в этом месте (аренда недвижимости и т. п.), а не оценки активов, которые им принадлежат.



Роман Абрамович в рейтинге богатейших бизнесменов России, составленном Forbes в 2017 году, занимал 12 место. Его состояние журнал оценивал в 9,1 миллиарда долларов.



Абрамович много времени проводит в Великобритании, где ему, в числе прочего, принадлежит футбольный клуб «Челси».

