С облысением решили бороться жареной картошкой

Ученые предложили бороться с облысением с помощью химиката, который содержится в картофеле фри. Об этом сообщило издание Metro.



Группа японских ученых смогла вырастить зародыши волосяных фолликулов, используя полидиметилсилоксан. Это вещество добавляется в картофель фри, чтобы масло, в котором он готовится, не вспенивалось. Оно также пропускает через себя кислород — это и пригодилось для выращивания волосяных фолликул.



«Ключом к массовому производству был выбор материалов для субстрата для сосуда, в котором мы выращивали зародыши фолликул», — объяснил профессор Дзюндзи Фукуда (Junji Fukuda) из Университета Йокогамы.



С помощью полидиметилсилоксана получилось вырастить пять тысяч зародышей. Их пересадили на мышей, и через несколько дней у них выросло несколько пучков волос. Фолликулы, по словам Фукуды, «повторяют жизненных цикл обычных волос». Предварительные эксперименты доказали, что метод сработает и для человека.

