Экономику Украины сравнили с МММ

Экономическая политика Киева строится как «бюджетная пирамида» по образцу МММ. Такое мнение в Facebook высказал директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.



Как считает эксперт, власти игнорируют честный разговор о состоянии народного хозяйства страны. «В то же время [премьер-министр Украины] Владимир Гройсман и [спикер Верховной Рады] Андрей Парубий своей работой довольны, хотя большинство экспертов, наоборот, слабое улучшение отдельных макроэкономических показателей связывают со статистической липой, подкрепленной заключениями аналитиков НБУ [Национального банка Украины]», — написал Гончаров.



По его мнению, в Европе уже устали наблюдать, как под разговоры о борьбе с коррупцией власти отказываются от реальных реформ и только консервируют отсталость.



Единственная отговорка киевских властей — нехватка денег. В этих условиях все надежды возлагаются только на очередной кредит из МВФ. «Под очаровательной лужайкой, ведущей в ЕС, на самом деле — кредитная трясина МВФ (только бы не ухнуться в неt в ближайшее время). Словом, строится у нас под звонкие и красивые лозунги классическая "бюджетная пирамида" по образцу и подобию с МММ», — заключил эксперт.

