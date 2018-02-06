Илон Маск переименовал огнеметы в «неогнеметы» из-за проблем с таможней

Основатель SpaceX и сооснователь Tesla Илон Маск решил переименовать свои огнеметы в «неогнеметы». Он объяснил это тем, что при отправке товаров покупателям возникают трудности с таможенными службами. Об этом бизнесмен написал в своем Twitter.



«Судя по всему, на некоторых таможнях говорят, что они не пропустят ничего, что называется "огнемет". Чтобы решить эту проблему, мы переименовываем его в "неогнемет"», — сообщил предприниматель и добавил в следующем посте: «Или в "устройство повышения температуры"».



Ранее Маск заявлял, что регулирующие структуры США одобрили товар.

