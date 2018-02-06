Главный переговорщик ЕС по Brexit призвал Лондон и Брюссель "не терять ни минуты"

Великобритания и ЕС не могут позволить себе терять время в переговорах по поводу выхода королевства из состава сообщества. Об этом заявил в понедельник главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье в преддверии встречи, которые пройдут у него 5 февраля в британской столице.



"У нас нет ни минуты, чтобы терять [время], потому что мы хотим достичь сделки, а нам нужно еще проделать так много работы. Именно поэтому мы приняли решение ускорить работу", - сказал Барнье.



Отвечая на вопрос о своем отношении к тому, что Великобритания после "развода" с ЕС намерена покинуть таможенный союз, он отметил: "Мы должны уважать красные линии, установленные британским правительством, но они должны уважать правила, действующие в ЕС". Позднее в понедельник переговорщик ЕС проведет в Лондоне встречу с британским министром по вопросам Brexit Дэвидом Дэвисом. По словам Барнье, очередной раунд переговоров между Лондоном и Брюсселем стартует 6 февраля в бельгийской столице.



Как сообщило в понедельник агентство Press Association со ссылкой на источник в канцелярии британского премьер-министра Терезы Мэй, Великобритания выйдет из таможенного союза ЕС после прекращения членства в сообществе.



Газета The Sunday Times ранее информировала, что Мэй может быть смещена со своего поста, если продолжит следовать планам по сохранению страны в таможенном союзе. По сведениям издания, евроскептики из правящей Консервативной партии связались с главой МИД Борисом Джонсоном и договорились, что в случае вынужденного ухода Мэй министр охраны окружающей Майкл Гоув станет заместителем премьера, а ярый сторонник Brexit депутат Джейкоб Рис-Могг возглавит министерство финансов. Соответственно, сам Джонсон при таком развитии событий сможет занять пост главы британского правительства.



Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода на ратификацию достигнутых договоренностей в национальных парламентах. Сам Brexit должен быть реализован 29 марта 2019 года, после чего и наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

