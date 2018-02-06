Неплательщики алиментов будут лишены права выезда за границу и управления транспортом

Должники по алиментам со вторника, 6 февраля, согласно закону об усилении ответственности за неуплату алиментов, не смогут выехать за пределы Украины и водить транспорт, подчеркивает министр юстиции Украины Павел Петренко.



"С завтрашнего дня начинает работать упрощенная процедура запрета выезда за границу для тех родителей, которые являются злостными неплательщиками алиментов, то есть те, кто более шести месяцев совокупно не платят алименты своему ребёнку", - сообщил П.Петренко на совместной с представителем президента Украины в Верховной Раде Ириной Луценко пресс-конференции в понедельник в Киеве.



Он напомнил, что 6 февраля вступает в силу закон, который повышает ответственность злостных неплательщиков алиментов.



По словам П.Петренко, неплательщиков алиментов, согласно закону, временно, пока они не выполнят свое обязательство и не погасят задолженность перед ребёнком, будут лишать прав управлять транспортным средством, использовать огнестрельное, охотничье, пневматическое оружие.



Глава Минюста пояснил, что в случае, если неплательщик алиментов не имеет материального имущества или официального дохода и накапливают долг перед своим ребёнком по выплате алиментов, государственный исполнитель отныне имеет право составлять протокол и направлять его в суд для применения к такому лицу административной ответственности в виде общественно-полезных работ, а заработанные там деньги будут перечисляться ребёнку.



П.Петренко также отметил, что неплательщики алиментов временно теряют право давать согласие другому родителю на выезд ребёнка, который живет с одним из родителей, на короткий срок за границу на учебу или лечение.



Министр также сообщил, что для реализации закона создан автоматизированный обмен информацией между Министерством юстиции и Министерством внутренних дел.



Как сообщалось, 7 декабря 2017 года Верховная Рада приняла в целом законопроект №7277 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности из уплаты алиментов", который усиливает ответственность за невыплату алиментов.



4 января 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал данный закон.



Закон вступает в силу через месяц после публикации за исключением некоторых положений.



Согласно документу, если задолженность по алиментам составляет совокупную сумму платежей за 6 месяцев, должника будут временно ограничивать в праве управлять транспортными средствами, использовать огнестрельное, охотничье, пневматическое оружие. Однако ограничения в праве управления транспортными средствами не будут применяться в случае, они лишат должника основного законного источника средств для существования, если должник использует транспортное средство связи с инвалидностью, если он проходит воинскую службу, несет службу в АТО, а также в случае отсрочки или рассрочки в выплате алиментов.



Кроме того, временно будут ограничивать право на выезд за границу тех граждан, у которых есть задолженность по выплате алиментов.

