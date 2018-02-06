Шмелиная мохнатость и патриотизм нации...

«...Мохнатый шмель – на душистый хмель, цапля серая...», внезапно вспомнилось, когда я детально ознакомился с этой сногсшибательной новостью. Но я быстро одернул сам себя и привел в норму: и песня сепарская (учитывая язык исполнения), и исполняет ее оккупант в «агрессивно-ватном» кино, которое склизкими, но цепкими щупальцами русского мира вот уже несколько десятилетий подряд держит за шею украинцев. И задушевно, но явно не дает привести в порядок расовый генотип, чтобы спокойно жить себе дальше настоящими шумерами, арийцами и даже украми.



К тому же в отличие от «Мордора», где мохнатые шмели только бессмысленно гудят на/во хмелю, у европейской нации, уже получившей безвиз, даже эти мохнатые создания служат символом... европейской интеграции и возвращения в лоно. Пока, правда, не полноценным членом, но где-то вскользь и чем-то похожим. Кроме того, мохнатые шмели – это еще и свидетельство всепобеждающей «ходы» (марша) украинства по планете. Ну, если и не по всей планете, то уж по соседям – точно!



Эксперт аграрных рынков ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Дарья Гриценко на днях потрясла евроинтеграторов сообщением, что за январь-сентябрь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом года прошлого Украина увеличила экспорт шмелей на 48% – на 23,5 тонны (до 73 тонн). «Средняя стоимость 1 килограмма шмелей составляет 4,2 доллара», – рассказала Дарья, а значит, Украина получила дополнительно целых 307,3 тыс. долл.



Эксперт аграрных рынков ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Дарья Гриценко на днях потрясла евроинтеграторов сообщением, что за январь-сентябрь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом года прошлого Украина увеличила экспорт шмелей на 48% – на 23,5 тонны (до 73 тонн). «Средняя стоимость 1 килограмма шмелей составляет 4,2 доллара», – рассказала Дарья, а значит, Украина получила дополнительно целых 307,3 тыс. долл.

Чем больше шмелей мы оставим дома, тем больше они опылят хмеля. Ну, а больше хмеля душистого, то, извините за каламбур, и хмеля питьевого больше. В смысле, больше хмельного, естественного, вкусного и полезного, произведенного на основе хмельных дрожжей. Вот так вот! Воистину все в мире взаимосвязано. Заквасочка и бражка на основе хмеля – это самое то! Ну, когда в магазине купить бухло не на что...

То, что нация будет пить бурду, ускоренно травиться и утилизироваться на радость реформаторам и Нацбанку, сомнений не вызывает. Я уже как-то ссылался тут на Госстат Украины, который сообщил, что долги по выплате заработной платы украинцам только за последние 3 года увеличились почти в 2 раза – по состоянию на 1 января 2018 года задолженность по зарплате достигла 2 млрд. 368,4 млн. грн.

Однако не в деньгах счастье! Украинские шмели на ура идут во все стороны. Но главным образом – на 75% – в Европу. Более того, не просто в Европу, а в Польшу! Да-да, в ту самую страну, чьи Сейм и Сенат, по мнению украинских патриотов, «ударили ножом в спину во время войны с Россией» – запретили публично любить Стефана Бандеру (кстати, гражданина Польши, который и дня не состоял в украинском гражданстве). И расплата близка, а возмездие «ворогам» – практически неотвратимо. Они нас ножом, а мы их – жалом! Точнее – жала не дадим. Шмелиного! И все!И точно такая же картина – в другой стороне, с Россией-агрессором. Туда тоже идут 25% мохнатых шмелей. Украинских! И Павлу Климкину (это в Украине глава МИД такой, но какой уж есть) уже впору выдвигать агрессору и оккупанту жирный, не побоюсь этого слова, мохнатый ультиматум: пришлете к нам в Донбасс бурятов или удмуртов – не дадим шмелей, и вы там с голоду начнете дохнуть. Вся закавыка-то в том, что, как утверждают ученые, мохнатые шмели очень любят, извините, трахаться во время буйного цветения сельскохозяйственных культур. И когда эти мохнатые сладострастники предаются своим оргиям, порхая с кустика на кустик, с цветка на цветок, то происходит естественный процесс опыления всего сущего. Но главное – сельхозкультур. Следовательно, не дадим мы трахаться своим шмелям, и России – кирдык, на коленях приползет. Кстати, Польши это тоже касается в полной, может быть, даже в большей мере.Тем более что шмели, порхающие на душистые хмели, нам самим скоро будут нужны позарез. И дело даже не в патриотизме и мстительном «голодоморе для ворогив». Нацбанк Украины, до сих пор возглавляемый Валерией Гонтаревой, судя по лицу, знающей толк в горячительных напитках любой крепости, пообещал, что уже очень скоро в Украине на 18% подорожает табачная продукция и на 11-13% алкоголь. Бухло, значит. Из-за, уверена Гонтарева, повышения правительством ставок акцизных сборов в рамках гармонизации с нормами Евросоюза. То есть опять Евросоюз бухать не дает.Но не в этом дело. Раз цены на алкоголь и табак возрастут, то это, ясное дело, не будет означать, что все украинцы, шумеры и арийцы станут поклонниками ЗОЖ (здорового образа жизни). Наоборот – они начнут больше курить самосада и пить. Самогона и самодельного пива, для которого и нужен хмель. И, следовательно, спрос на душистый хмель, опыляемый для пущей продуктивности мохнатыми шмелями, возрастет. И чем больше шмелей мы оставим дома, тем больше они опылят хмеля. Ну, а больше хмеля душистого, то, извините за каламбур, и хмеля питьевого больше. В смысле, больше хмельного, естественного, вкусного и полезного, произведенного на основе хмельных дрожжей. Вот так вот! Воистину все в мире взаимосвязано. Заквасочка и бражка на основе хмеля – это самое то! Ну, когда в магазине купить бухло не на что...Конечно, мне кто-то скажет, что использование хмеля в самогоноварении имеет обратную сторону медали. Повысится, мол, «ющенкизация» шумерской нации, которая, несмотря на древность и безвиз, покроется некрасивыми и плохо выводимыми прыщами, а то и вообще начнет активно дуба давать. Это так называемый «казус Ющенко» – любовь к потреблению любой бурды, лишь бы на шару. Как это и случилось с «оранжевым мессией» нации в сентябре 2004 года, когда Виктор Андреевич остановился в Житомирской области в придорожном генделике суши поесть. На дармовщину, как он до сих пор любит. Его угостили еще и самопальными кумысом и самогоном под борщ. И пацана так обсыпало прыщами и язвами, что его политтехнологи и имиджмейкеры зае… замучились все спихивать на диоксин российского производства и прочее бактериологическое оружие, якобы завезенное из России для подавления украинской демократии. Тогда в Украине впервые и зафиксировали рождение новой дисциплины, сейчас активно применяемой в дурдомах – политической психиатрии, изучающей мерцающий патриотизм в стадии пароксизма и речевого недержания, паранойю и шизофрению, вызванные маниакальным стремлением в лоно демократии и в НАТО, «идиотизмус вульгарис» тоже на почве одновременной любви и к нэньке, и евроинтеграции и т. д. и т. п. Жизнь с тех пор, конечно, стала значительно веселее. Ну, а хороший врач и нынешняя нардепша из «БПП» Ольга Богомолец до сих вздрагивает, когда вспоминает, как ей пришлось, по ее же словам, чуть ли не каждый день вскрывать и залечивать по 20-30 прыщей. Чтобы на символ нации можно было хотя бы смотреть без омерзения. По крайней мере, пока он молчал...Так что побочным эффектом от переизбытка шмелей может стать, повторяю, «ющенкизация». Потому что любители бухнуть и забыться не будут дожидаться естественной возгонки, помогут ей карбидом и прочим дерьмом, ускоряющим реакции, ну и начнется падеж и превращение нации в древних шумеров. Как минимум, по внешнему облику. Благо дело, и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, проведя успешный и ускоренный медицинский геноцид, сделала все, чтобы нация от различных болезней чисто внешне становилась похожей на нее. И без нужды не подходила к зеркалу, чтобы самой себя не пугаться. На первом этапе. А когда деньги за пациентом не придут, зато появится бабка с косой, тогда всем уже будет все равно. Но и проблем же станет меньше. Правда ведь?..А то, что нация будет пить бурду, ускоренно травиться и утилизироваться на радость реформаторам и Нацбанку, сомнений не вызывает. Я уже как-то ссылался тут на Госстат Украины, который сообщил, что долги по выплате заработной платы украинцам только за последние 3 года увеличились почти в 2 раза – по состоянию на 1 января 2018 года задолженность по зарплате достигла 2 млрд. 368,4 млн. грн. И это при том, что на 1 января 2014 года долг составлял лишь 753 млн. грн. Но с тех пор, после революции гидности, мы живем и весело, и гидно. А нет денег на возросшее в цене бухло – значит, нация, повторяю, будет пить что придется.Зато как шумеры, укры и арии перед смертью и в похмельном, карбидно-хмельном угаре по жизни будут любить нэньку и спокойно воспринимать то, что с нею происходит. Скажешь патриотам, что цены и смертность растут, экономика рушится, отцы, матери и дети голодают, а просвета нет, ибо Украина в рейтинге «Индекс экономической свободы-2018», который ежегодно составляет американский фонд «The Heritage Foundation», занимает 150-ю позицию из 180 между Камеруном и Сьерра-Леоне, а им плевать. Во хмелю ведь все не так трагично, это факт! И любовь безгранична, безбрежна и всепоглощающа, в том числе и мозг. И это не ужас летит на крыльях ночи, а мохнатый шмель – на душистый хмель, цапля серая – в камыши. А чертенят по стенам сколько! Сплошные успешные реформы и прорыв...