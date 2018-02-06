Украина опустилась в рейтинге уровня жизни

В мировом рейтинге уровня жизни, созданным британским аналитическим центром The Legatum Institute Украина опустилась на 112 место, потеряв 5 позиций по сравнению с 2016 годом. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщает Экономическая правда. Страны располагались в рейтинге на основе результатов опросов граждан по восьми категориям: состояние экономики, социальной сферы, власти, предпринимательства, здравоохранения и персональной свободы граждан в их странах.



Так, в 2016 году Украина занимала 107 место в рейтинге, сейчас - 112. Начиная с 2006 года, когда был опубликован первый Индекс процветания, Украина опустилась в таблице рейтинга на 17 позиций.



Согласно полученным данным, Украина получила самую низкую оценку в сфере здравоохранения. Здесь она потеряла 24 позиции. Наибольшие положительные изменения коснулись "социального капитала" - плюс 20 позиций.



Первую тройку в рейтинге представляют Норвегия, Новая Зеландия и Финляндия. США оказались на 18 месте, потеряв одну позицию. РФ стала 101-й, потеряв 4 позиции, Чехия - 26-ая, Польша - 32, Венгрия - 45, Беларусь - 95, Молдова - 98.



Наиболее низкие показатели у Судана, ЦАР и Йемена. Они заняли 147, 148 и 149 места соответственно.

