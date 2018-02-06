В украинском реестре должников алиментов уже более 75 тысяч человек

В Украине заработал публичный реестр должников по уплате алиментов, который насчитывает уже свыше 75 тыс записей, заявляет министр юстиции Павел Петренко.



"Именно сейчас хочу, чтобы вы стали свидетелями публичного запуска реестра должников, которые фактически более трех месяцев имеют долг по уплате алиментов. В этом реестре уже более 75 тысяч электронных записей по таким должникам. Он удобный в пользовании, можно найти по фамилии, по дате рождения человека, которая имеет долг по уплате алиментов", - рассказал П.Петренко на совместной с представителем президента Украины в Верховной Раде Ириной Луценко на пресс-конференции в понедельник в Киеве.



По словам министра, в этом реестре "есть и депутаты, и бывшие министры, и представители органов центральной исполнительной власти, и местной власти, и силовиков".



"Привлечения внимания к этому реестру со стороны журналистов будет серьезным превентивным средством для того чтобы они пошли и заплатили долг своим детям", - отметил П.Петренко.



Как сообщалось, в начале января 2018 года президент Украины подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов (законопроект №7277), который вступит в силу в начале февраля.



В Министерстве юстиции заявили о намерениях в текущем году создать реестр должников по алиментам.



Органы Государственной исполнительной службы в течение 2017 года взыскали со злостных неплательщиков алиментов более 2,4 млрд грн задолженности в пользу 576 тыс. детей.

