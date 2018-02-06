Профильный комитет Рады рекомендовал Смолия на должность главы НБУ

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендовал парламенту уволить главу Национального банка (НБУ) Валерию Гонтареву и назначить на эту должность действующего исполняющего обязанности главы Нацбанка Якова Смолия. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Михаил Довбенко на брифинге в понедельник, 5 февраля



"Поддержали проект постановления, внесенный президентом, о положительном голосовании за Якова Смолия в сессионном зале", – сообщил Довбенко.



Он также отметил, что члены комитета на заседании заслушали Смолия. По словам Довбенко, голосование за назначение нового руководителя Национального банка может состояться на следующей пленарной неделе.

