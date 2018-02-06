Украина занимает лидирующее место в мире по количеству самоубийств

Украина входит в список стран с самыми высокими показателями самоубийств. Поэтому украинцы нуждаются в создании горячей линии для предотвращения суицидов, сообщает пресс-служба Минздрава Украины. Такую линию в Украине попытается создать экс-глава общественной организации LifelineAustralia Пит Шмигель. Пока что участники проекта разрабатывают оперативный план и сотрудничают с международными донорскими сообществами.



"В Австралии благодаря работе национальной горячей линии удается спасать 50 тысяч жизней ежегодно. Мы уверены, что создание такой линии здесь поможет спасти жизнь многим украинцам", – отметил Шмигель.



По его словам, среди 25 стран из стран-лидеров по количеству суицида, Украина имеет едва ли не самые большие показатели. На количество самоубийств влияет как конфликт на Донбассе, так и эмоциональный кризис.

