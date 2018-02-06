Новый болгарский авиаперевозчик запустил рейсы на Украину

На Украину начали летать самолеты болгарской авиакомпании Bulgaria Air. 2 февраля 2018 года самолет перевозчика выполнил первый регулярный рейс по маршруту София - Одесса.



Об этом сообщает ЦТС.



Рейс София - Одесса - София будет выполняться на регулярной основе с частотой два раза в неделю - по пятницам и воскресеньям. Расписание полетов выглядит следующим образом: вылет из Софии - в 19:05, прибытие в Одессу - в 20:30; обратный вылет из Одессы - в 21:20, возвращение в Софию - в 22:40.



Отметим, что до этого времени из Одессы выполнялись только чартерные рейсы на черноморские курорты Болгарии - Варну и Бургас. Пробный рейс в Одессу Bulgaria Air выполнила еще в декабре 2017 года.



Напомним, что в начале января Bulgaria Air начала продажу билетов на прямые рейсы Одесса-София по цене от $170 в обе стороны с учетом сборов, перевозки багажа и питанием.

