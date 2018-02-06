Украинский "активист", глумившийся над смертью пилота российского Су-25, погиб в ДТП

Украинский волонтер, участник боевых действий в Донбассе Леонид Краснопольский погиб в ДТП спустя сутки после того, как поглумился в Facebook над смертью пилота российского штурмовика Су-25.



Незадолго до гибели Краснопольский на своей странице в соцсети разместил запись, посвященную падению российского самолета в Сирии. "Су-25 сбили <…> Побежали смотреть", — написал он под фото, на котором были запечатлены "разговаривающие" друг с другом кот и пес.



На следующий день он назвал погибшего российского пилота Романа Филиппова уроженцем Симферополя. "Он ранее служил в украинской армии и предал родину", — написал Краснопольский. На самом деле Филиппов родился в Воронеже, проходил службу в Приморье и не имел никакого отношения к украинским вооруженным силам.



В то же воскресенье Краснопольский погиб на одной из дорог города Днепра. О его смерти сообщила в воскресенье жена волонтера, позднее эту информацию подтвердил мэр города Борис Филатов. "Только вчера мы поругались с ним в Фейсбуке, а сегодня его уже нет. Да, Леня Краснопольский погиб сегодня в ДТП", — написал он.



Многие комментаторы под записями Краснопольского в Facebook напомнили о его оскорбительных высказываниях по поводу сбитого Су-25.



"А кто тут у нас глумился над гибелью летчика? Закон кармы в действии" — высказался пользователь Артем Мельник.



"Редкий случай мгновенной кармы", — отметил комментатор Донат Игров.



"Бумеранг никто не отменял", — написала Юлия Одесская.



Российский самолет Су-25 был сбит в субботу, 3 февраля, в сирийской провинции Идлиб. Пилот штурмовика майор Роман Филиппов катапультировался. Приземлившись в районе населенного пункта Телль-Дебес, который находится под контролем террористов, летчик до последнего вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. Он посмертно представлен к званию Героя России.

