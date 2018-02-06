Алкоголь очищает мозг от опасных белков

Как известно, длительное употребление спиртного негативно влияет на центральную нервную систему. Однако небольшие дозы алкоголя способны оказывать благоприятное воздействие на мозг. Если употреблять спиртное небольшими порциями и не более двух раз в день, можно освободить головной мозг от накопившихся там токсинов и ненужных белков, пишет UPI.com.



Специалисты изучили работу глимфатической системы животных. Она необходима для выведения продуктов жизнедеятельности клеток мозга. Исследователи пришли к выводу, что низкие дозы алкоголя помогают удалить опасные белки, в том числе связанные с болезнью Альцгеймера, из нервной системы.



Ранее британские ученые исследовали воздействие алкоголя на людей. Специалисты выяснили: красное вино расслабляет и усиливает ощущение собственной привлекательности, но может сделать человека плаксивым и усталым. Белое вино влияет так же, как и красное. Правда, эффект менее выражен в целом. Крепкие алкогольные напитки связаны с агрессией и беспокойством. Зато они придают сил и дарят чувство уверенности в себе. А пиво одновременно расслабляет и дает уверенность в своих силах.

