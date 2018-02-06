В честь Каденюка хотят назвать аэропорт в Черновцах

Международный аэропорт Черновцы хотят назвать в честь первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка. Об этом сообщил городской глава Алексей Каспрук, сообщает местное издание Молодой Буковинец.



"Присутствовал на похоронах Леонида Каденюка. Общался с близкими. По их словам, Леонид Константинович был бы против, чтобы его именем переименовывали улицу любого космонавта. Но увековечить его память нужно. Выступаем с инициативой присвоить имя Леонида Каденюка международном аэропорту Черновцы", – сказал Каспрук.



Он добавил, что для этого необходимо письменное согласие семьи, трудового коллектива аэропорта и проведение общественных слушаний.



"Я думаю, эти ходатайства будут поддержаны и такое решение со временем будет принято", – добавил мэр города.

