Причиной удаления Telegram из AppStore стала детская порнография

На прошлой неделе мессенджер Telegram внезапно исчез из магазина AppStore. Как стало известно 9to5Mac, причиной удаления стало распространение детской порнографии в популярном приложении.



Создатель Telegram Павел Дуров ранее заявил, что мессенджер был удален из-за «неуместного контента». Как сообщил официальный представитель Apple Фил Шиллер, после обнаружения незаконного контента на платформе, команда AppStore убрала мессенджер из магазина, уведомила владельца, а также соответствующие органы, включая Национальный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей.



После того, как Telegram исправил свои ошибки и снова начал соответствовать правилам магазина, приложение было возвращено в AppStore.

