Причиной удаления Telegram из AppStore стала детская порнография

Причиной удаления Telegram из AppStore стала детская порнография

На прошлой неделе мессенджер Telegram внезапно исчез из магазина AppStore. Как стало известно 9to5Mac, причиной удаления стало распространение детской порнографии в популярном приложении.

Создатель Telegram Павел Дуров ранее заявил, что мессенджер был удален из-за «неуместного контента». Как сообщил официальный представитель Apple Фил Шиллер, после обнаружения незаконного контента на платформе, команда AppStore убрала мессенджер из магазина, уведомила владельца, а также соответствующие органы, включая Национальный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей.

После того, как Telegram исправил свои ошибки и снова начал соответствовать правилам магазина, приложение было возвращено в AppStore.