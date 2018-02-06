Парубий открыл 8-ю сессию Рады восьмого созыва

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий торжественно открыл 8-ю сессию парламента восьмого созыва.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в сессионном зале зарегистрировались 357 народных депутатов.



На открытии сессии присутствует премьер-министр Украины Владимир Гройсман, члены правительства, а также руководители центральных органов исполнительной власти, представители судебной власти.



Традиционно на торжественное заседание также пришли представители дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованных в Украине.



В начале сессии парламентарии и приглашенные гости заслушали государственный гимн Украины.



Как сообщалось, согласно календарному плану 8-я сессия парламента продлится до 20 июля 2018 года.

