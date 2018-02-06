Парубий открыл 8-ю сессию Рады восьмого созыва
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий торжественно открыл 8-ю сессию парламента восьмого созыва.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в сессионном зале зарегистрировались 357 народных депутатов.
На открытии сессии присутствует премьер-министр Украины Владимир Гройсман, члены правительства, а также руководители центральных органов исполнительной власти, представители судебной власти.
Традиционно на торжественное заседание также пришли представители дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованных в Украине.
В начале сессии парламентарии и приглашенные гости заслушали государственный гимн Украины.
Как сообщалось, согласно календарному плану 8-я сессия парламента продлится до 20 июля 2018 года.