Украинцев предупреждают об опасности на Мальдивах

Министерство иностранных дел советует гражданам Украины избегать мест массового скопления людей на Мальдивах из-за обострения ситуации с безопасностью. Об этом говорится в сообщении министерства.



"В связи с введением правительством Мальдивской Республики с 5 февраля 2018 чрезвычайного положения в этой стране из-за обострения внутриполитической ситуации, МИД Украины рекомендует гражданам Украины проявлять повышенную осторожность, воздержаться от участия в каких-либо акциях протеста и избегать пребывания в местах массового скопления людей, особенно в столице - Мале", - сказано в сообщении.



Как отмечается, беспорядки могут возникнуть спонтанно и предусмотреть их может быть проблематично.



По информации Мальдивской Республики, все международные и местные аэропорты, а также гостиницы будут работать в штатном режиме.

