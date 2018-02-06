Курс биткоина опустился ниже шести тысяч долларов

Курс биткоина 6 февраля опустился ниже шести тысяч долларов, свидетельствуют данные сервиса CoinDesk, отслеживающего стоимость криптовалюты на разных биржах.



На пике в декабре 2017 года курс биткоина достигал 20 тысяч долларов; после этого криптовалюта стала дешеветь. Падение ее стоимости связывают в том числе с ограничениями, которые вводит для биткоина правительство Китая. Китайские власти запретили майнинг (создание) биткоинов в стране, а также решили заблокировать все сайты, связанные с торговлей криптовалютами и первичным размещением токенов (ICO).

