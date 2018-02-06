Анкара заявила, что курды обстреливают территорию Турции из поставленного США оружия

Курды из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" (ДС) из сирийского Африна обстреливают турецкую территорию из оружия, которое было поставлено им Соединенными Штатами для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство".



С таким утверждением, как сообщило во вторник Анатолийское агентство, выступил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.



"США поставляли вооружение СНС для борьбы с ИГ, Анкара ранее предупреждала Вашингтон, что впоследствии это оружие может быть использовано против Турции, - сказал он. - СНС и ДС обстреливают турецкую территорию из поставленного США оружия, в то время как Турция является страной НАТО и ближайшим союзником США".



В прошлом году президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре пообещал турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану полностью прекратить переброску оружия курдским отрядам в Сирии. Позднее Пентагон выступил с заявлением, что снабжение курдов оружием продолжается.



В январе этого года официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын провел телефонные переговоры с помощником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером, после которого стало известно о том, что Вашингтон вновь пообещал остановить отправки оружия курдам. Однако 1 февраля глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел заявил, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку коалиции "Силы демократической Сирии" (в них входят отряды СНС), пока они борются с ИГ.

