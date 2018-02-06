Рада отказалась отменить закон по Донбассу

Народные депутаты Украины не поддержали зарегистрированный представителями фракции партии "Оппозиционный блок" проект постановления об отмене принятого Верховной Радой ранее закона об обеспечении суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донбасса.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за проект постановления об отмене решения Верховной Рады от 18 января 2018 года о принятии в целом проекта закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (№7163-П) на заседании во вторник проголосовали 37 парламентариев из 226 минимально необходимых.



Теперь, согласно регламенту украинского парламента, председатель Верховной Рады может подписать проголосованную законодательную инициативу и документ может быть направлен на подпись президенту страны.



Как сообщалось, 18 января Верховная Рада приняла закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" и признала Российскую Федерацию государством-агрессором. На следующий день представители фракции "Оппозиционный блок" зарегистрировали проект постановления об отмене данного закона.



22 января президент Украины Петр Порошенко обещает подписать закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" сразу же после того, как документ поступит к нему из Верховной Рады.



5 февраля на заседании согласительного совета председатель украинского парламента Андрей Парубий сообщил, что Верховная Рада начнет сессию с рассмотрения проекта постановления об отмене принятого ранее закона об обеспечении суверенитета Украины на Донбассе. "Перед тем как перейти к повестке дня я буду инициировать, чтобы мы рассмотрели постановление об отклонении закона о деоккупации, который был заблокирован соответствующим постановлением народных депутатов. Это займет немного времени. Но считаю что эта позиция политическая и правильная, чтобы мы отклонили это постановление и таким образом открыли возможности для подписания закона", - сказал он.



Принятый Верховной Радой документ определяет, что временная оккупация РФ территорий Украины, независимо от ее продолжительности, является незаконной и не создает для РФ никаких территориальных прав.



Закон определяет цели государственной политики по обеспечению суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях - освобождение этих территорий и восстановление на них конституционного строя; защита прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц; обеспечение независимости, единства и территориальной целостности Украины.



Среди основных направлений защиты прав и свобод гражданского населения на временно оккупированных территориях Донбасса указаны: принятие мер для освобождения Российской Федерацией и ее оккупационной администрацией всех незаконно задержанных, содержащихся на этой территории граждан Украины; содействие восстановлению нарушенных материальных прав и обеспечение социально-экономических, экологических и культурных потребностей.



Документ определяет, что Украина не несет ответственности за незаконные действия и решения РФ на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Принятый закон оговаривает, что государство-оккупант в соответствии с IV Гаагской конвенции о законах и обычаях войны на суше и приложениях к этой конвенции обязано обеспечить защиту прав гражданского населения и создать необходимые условия для его жизнедеятельности.



В преамбуле законопроекта отмечается, что дата начала оккупации Российской Федерацией части территории Украины, в том числе Автономной республики Крым и города Севастополь, определяется законом "Об обеспечении прав и свобод граждан и правового режима на временно оккупированной территории Украины".



Документ оговаривает, что для достижения государственного суверенитета на оккупированной территории Донбасса используют, в том числе, механизмы двустороннего международного сотрудничества, международных организаций и международных судебных инстанций для сохранения и усиления санкций, применяемых в отношении РФ членами международного сообщества.



Границы и перечень районов, городов, поселков и сел, частей их территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях, определяет президент Украины по представлению Министерства обороны, подготовленному на основе предложений Генерального штаба Вооруженных сил Украины.



Закон определяет, что в границах временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях действует особый порядок обеспечения прав и свобод гражданского населения.



Государственная политика по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях базируется на Конституции и законах Украины, международных договорах, принципах и нормах международного права.



Границы и перечень районов, населенных пунктов временно оккупированных территорий на Донбассе будет определять президент Украины по представлению министра обороны Украины, которое должно быть подготовлено на основании предложений Генштаба ВСУ.



Согласно законопроекту, факт окончательного вывода и отсутствия вооруженных формирований РФ на Донбассе будут устанавливать министр обороны Украины и министр внутренних дел Украины путем внесения совместного представления президенту Украины, который на этом основании будет принимать соответствующее решение.



Стратегическое руководство силами и средствами, которые привлекаются к осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ осуществляет Генштаб, а руководство непосредственно в Донецкой и Луганской областях – командующий Объединенных сил, который назначается президентом Украины по представлению начальника Генштаба.



Командующий Объединенных сил будет реализовывать свои полномочия через Объединенный оперативный штаб ВСУ.

