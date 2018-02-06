Путина официально зарегистрировали кандидатом на пост президента РФ

Российская Центральная избирательная комиссия зарегистрировал Владимира Путина кандидатом в президенты страны.



Удостоверение кандидата передали доверенному лицу Путина Сергею Кабышеву. Он пообещал сегодня отдать документ действующему президенту РФ.



Напомним, Путина идет на выборы как самовыдвиженец. Для регистрации ему нужно было собрать не менее трехсот тысяч подписей избирателей. В ЦИК сдали более 314 тысяч подписей, при этом комиссия нашла лишь 232 подписи, не соответствующие требованиям (рекордно малое количество недействительных подписей).



Ранее российский ЦИК зарегистрировал двух кандидатов - лидера ЛДПР Владимира Жириновского и беспартийного выдвиженца от КПРФ Павла Грудинина. Они выдвигались от парламентских партий, поэтому для регистрации им не нужно было собирать подписи. Еще пять кандидатов - Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Григорий Явлинский, Сергей Бабурин и Борис Титов - ждут регистрации.

