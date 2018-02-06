Украина запретила ввоз книг Акунина и Радзинского

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины обнародовал обновленный перечень запрещенной к ввозу в страну издательской продукции из России.



"Перечень издательской продукции российского производства, на ввоз которой предоставлен отказ в выдаче разрешений на основе негативных выводов экспертного совета Госкомтелерадио в связи с несоответствием изданий критериям оценки издательской продукции" включает на сегодня 28 книг.



В списке запрещенных книг, в частности, "Советский самогон по ГОСТу, коньяк, вино, наливки и настойки", "Патриот" (автор А.Рубанов), "Дочь Ленина – взгляд на историю (Э.С.Радзинский), "Моей Матильде. Любовные письма и дневники Николая Второго" (Б.Соколов), "История Российского государства. От истоков до монгольского нашествия. Часть Европы" и "История Российского государства. Ордынский период. Часть Азии" (Б.Акунин).



С полным списком запрещенной литературы можно ознакомиться на сайте Госкомтелерадио.

