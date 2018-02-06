Обнаружена новая угроза для Android

Обнаружена новая угроза для Android

Специалисты обнаружили новый ботнет, атакующий устройства на базе операционной системы Android. Об этом сообщает Bleeping Computer.

Ботнет нацелен на поиск открытых портов отладки, в том числе на порт 5555, который используется важным компонентом системы Android и предоставляет доступ к ключевым функциям. Проникая в устройство, вредоносная программа заставляет его добывать криптовалюту Monero.

По словам исследователей из организации QiHo 360, обнаруживших ботнет, опасность угрожает всем устройствам на Android — от смартфонов до умной техники.

По данным специалистов, заражены уже около 7,4 тысячи устройств, а сам ботнет растет впечатляющими темпами. Большинство пострадавших пока находятся в Китае (около 40 процентов) и в Южной Корее (около 30 процентов).

Опасная программа, прозванная ADB.miner, использует компоненты кода у Mirai — ботнета, появившегося в 2016 году и считающегося самым большим в мире. Тогда Mirai заразил тысячи устройств по всему миру и стал причиной остановки работы множества крупных сайтов.