Владимирско-китайский зашквар Вятровича

Ну вот, мне кажется, я знаю, когда наступит очередной страшный, даже, не побоюсь этого слова, черный день для директора Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимира Вятровича. Первый такой день известен. Это не когда он родился на свет (что вам сгоряча сегодня подтвердят вся Украина и украинцы, не утратившие разум), а когда родители поглумились над новорожденным дитем – нарекли его Владимиром. Нет, конечно, папа и мама Вятровичи не могли знать, что так уже зовут будущего президента России. И что их чадо станет главным декоммунизатором Украины.



Но могли бы догадаться, учуять знаменитой галичанской чуйкой «справжних патриотов», что тщательнее надо быть, тщательнее при выборе погоняла для сыночка. Ведь было ясно же, как зовут Ленина, который лично оккупировал Галичину и отдал ее «на поталу» (на съедение, уничтожение, глумление) братской Польше, где будущих шумеров из самой древней нации иначе, как «быдлом» не величали, а сейчас приняли драконовский антибандеровский закон. Были, в конце концов, анекдоты про Вовочку, которого и сейчас спросили на уроке географии «Где находится Украина?», а он, подлец эдакий, неоднозначно ответил: «Вообще или на карте?». Можно было уберечь сына, можно, а его так «испохабили»...



Конечно, могла бы помочь Ирина Фарион, которая точно знает, что всех, кого зовут Владимир, нужно называть не «Вова» или «Вовочка», а «Влодко» или, на худой конец, «Влад». Ее урок в детском саду – это уже классика самого расово правильно и генетически разнузданного украинского «дэржавотворэння»! «Если станешь Аленой, то нужно паковать чемоданы и выезжать в Московию. ...Лиза – это от слова «лизать». Был когда-то паршивый женский журнал «Лиза». Маша – форма не наша. Пусть едет туда, где Маши живут. У нас она должна быть Маричкой. Петя тоже должен отсюда уехать, если не станет Пэтрыком. Мыколку никогда не обзывайте Колей, Ганнусю – Аннушкой, а Наталочку – Наташей. ...Греческие, латинские имена в Украине прижились, потому мы не чувствуем их иностранное происхождение. Но наши Иванки не должны становиться Ванечками. Можно ли представить, чтобы Степана Бандеру дома звали: «Степа, иди кушать борщ»? Или чтобы поэма Шевченко «Мария» называлась «Мурочка», а «Катэрына» – «Катечка». Поэтому не «оволчивайте» и не «омедвеживайте» украинские имена», – рассказала она офигевшим, несмотря на малолетство, детям. И сама чуть не врезала дуба, когда переспросила деток, как правильно называть всех, кого зовут Михаил. «Миша!», – дружно ответили дети, хотя Фарион битый час втирала им, что правильно – «Мышко»...



Конечно, могла бы помочь Ирина Фарион, которая точно знает, что всех, кого зовут Владимир, нужно называть не «Вова» или «Вовочка», «Влодко» или, на худой конец, «Влад». Ее урок в детском саду – это уже классика самого расово правильно и генетически разнузданного украинского «дэржавотворэння»! «Если станешь Аленой, то нужно паковать чемоданы и выезжать в Московию. ...Лиза – это от слова «лизать»

«Богатая» и «самая древняя нация шумеров», как оказалось, на самом деле вымирает и может вообще загнуться вместе с УИНП и Вятровичем, если «наши стратегические партнеры» и «вэлыки друзи Украины» не дадут денег. А они не дают. Несмотря на бурную просветительскую декоммунизационную деятельность доморощенных «альцгеймеров». И тогда стало известно, что Кабинет министров Украины намерен заключить рамочное кредитное соглашение общей стоимостью 7 миллиардов долларов с... Китаем

Кабмин продолжает свое грязное дело. Там уже отметили, что с двумя китайскими компаниями подписаны контракты на 200 миллионов евро по строительству дорог в Украине в 2018 году. Что на мази подписание контракта относительно строительства моста около Кременчуга. Что еще в конце 2016 года Украина и Китай вели предварительные консультации о возможности формирования зоны свободной торговли между двумя странами

Но, во-первых, «Влодко» звучит как-то несерьезно, как Шарик или Бобик, а серьезный директор серьезного института не может быть Шариком. Хотя, как видим, может, еще как может. Во-вторых, когда в 1978 году маленькому Вятровичу стукнул годик, сама 14-летняя Ирина Фарион вступила в комсомол и носила на груди значок и членский билет, на которых были аж четыре профиля Владимира Ленина. И ничего, не померла от чесотки, вызванной таким расово неправильным накожным соседством. Позже, через 10 лет, она вообще вступила в КПСС, и верность Владимиру Ильичу еще открывала перед нею невиданные карьерные высоты. Потом, правда, в пантеон героев вернулся Стефан Бандера, и Ирине, по ее словам, очень нравилось мысленно сидеть на его костлявых коленях и замаливать коммунистические грехи, предаваясь украинизации и «мовному очищэнню» (языковой очистке), мечтая о зачистках иноязычных инородцев.Сам Вова Вятрович в комсомол не попал, не хватило возраста. Но «скверну имени», москальского и путинского, он смыл с честью и кардинально. Так, что вся страна застонала в пароксизме безумия, когда Вова сначала после «оранжевой революции-2004» понес по всему миру знамя «украинского голодомора» 1932-1933 годов, иллюстрируя его фотографиями американской «Великой депрессии» 1929 года. Тогда ему этот невинный обман простили. Мол, все оправданно было: когда украинские крестьяне на фото умирали от голода, одетые в джинсовые комбинезоны, а не вышиванки, это было понятнее для наших «стратегических партнеров», они быстрее прониклись и дали немного денег...После 2014 года несостоявшийся «Влодко» вообще взлетел до заоблачных высот, практически сравнялся с Альцгеймером и отомстил всем – за все и сразу. Стал директором упомянутого УИНП и затеял масштабную декоммунизацию, которая вылилась в широкие переименования и повсеместное свержение всех памятников и даже бюстов с барельефами и горельефами Владимир Ленина. Гарант нации оценил старания «Влодка-декоммунизатора», когда как-то отчитался: снесли более 1300 памятников...После такой успешной декоммунизации страна и нация, ясное дело, скинули путы и стали практически немедленно богатыми и процветающими. Но, увы, только в голове Вовы Вятровича, которому, судя по всему, ничего и никакое лекарство уже не помогает. Он требует продолжения банкета. И еще совсем недавно в УИНП часто можно было слышать такой диалог: «А как ты знаешь, Полиграфыч, где они прячутся?» – «Я их сердцем чую». Но потом Вятрович присмотрелся и увидел, что Булгаков – это уродливое щупальце русского мира, и теперь требует его запретить. И жаль, конечно, что зовут писателя-пророка Михаил, а не Владимир: дело пошло бы быстрее, если с Путиным удалось бы связать...Но это еще цветочки. Ягодки с сильно действующей отравой для Вятровича ждут его впереди. Его может разорвать в клочья вместе с пуканом, атомизировать и аннигилировать, если это случится. А все к тому идет. Впрочем, как говорят в УИНП, «гэть интриги». «Богатая» и «самая древняя нация шумеров», как оказалось, на самом деле вымирает и может вообще загнуться вместе с УИНП и Вятровичем, если «наши стратегические партнеры» и «вэлыки друзи Украины» не дадут денег. А они не дают. Несмотря на бурную просветительскую декоммунизационную деятельность доморощенных «альцгеймеров». И тогда стало известно, что Кабинет министров Украины намерен заключить рамочное кредитное соглашение общей стоимостью 7 миллиардов долларов с... Китаем. Семь «ярдов», но с Китаем! Повторяю: с Китаем, где рулит, конечно, не Владимир и не Путин, а Си Цзиньпин. Но Китай – это же не только вторая экономика мира, которая вот-вот станет первой, но и самое большое коммунистическое государство планеты. Повторяю еще раз: коммунистическое! А товарищ Си – это действующий и здравствующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая. Тоже – о, боги! – коммунистической. И что же это, шановни товарищи, панове, сеньоры и даже херры, получается: декоммунизированная самым варварским и беспощадным способом девственно чистая рыночно-капиталистическая Украина, недавно получившая безвиз и доступ в лоно с перспективой члена, на коленях просит деньги у коммунистического Китая! Как это?! Зачем это?! Кому под хвост можно засунуть всю беспрецедентную по размаху и безумию работу Вовы Вятровича, у которого при слове «коммунизм» непроизвольная диарея протеста начинается?Семь «ярдов зелени» от коммунистов капиталисты декоммунизированной Украины собираются пустить на, как они говорят, «ряд инфраструктурных проектов». Я не знаю точно, означает ли это «украсть», но сам факт, сам факт... Это же отступление от основ и идеалов очищения и розбудовы дэржавы та нации». Стефан Бандера от возмущения даже сбросил Фарион с колен, и она чуть не заорала по привычке: «Степа, что ты делаешь?».Но дело пошло! В начале декабря 2017 года Украина и Китай подписали дорожную карту по реализации инициатив «Один пояс – один путь», «Экономический пояс Большого шелкового пути» и «Морской шелковый путь», чтобы невиданно усилить экономическое сотрудничество между Европой и Азией, между китайцами и шумерами, а значит, между Мао и Бандерой. А посол КНР в Украине Ду Вэй еще и троллит шумеров и ариев, освобожденных от коммунизма-ленинизма: мол, эти проекты являются немыслимыми без Украины.И при этом никто у Вовы Вятровича не то что разрешения не спрашивает, но даже в известность его не ставит. Зачем же он, спрашивается, памятники Ленину и ленинцам ломал, чтобы узкоглазый Мао Цзэдун с небес лукаво щурился и насмехался, потирая потные ручонки о китель сталинского покроя и хитро подмигивая товарищу Си? Зачем первый шеф Вятровича Виктор Ющенко еще в 2010 году посадил на скамью подсудимых и осудил на кары лютые уже мертвых (но наказание неотвратимо!) Иосифа Сталина и всю его камарилью во главе с протошумерским коммунистическим вождем и бывшим зубным техником в миру Менделем Хатаевичем? К чему все это было? Нет ответа, и страшным треском трещит в зловещей тишине пукан директора УИНП......Но Кабмин продолжает свое грязное дело. Там уже отметили, что с двумя китайскими компаниями подписаны контракты на 200 миллионов евро по строительству дорог в Украине в 2018 году. Что на мази подписание контракта относительно строительства моста около Кременчуга. Что еще в конце 2016 года Украина и Китай вели предварительные консультации о возможности формирования зоны свободной торговли между двумя странами, потому что Китай входит в десятку крупнейших торговых партнеров Украины. Что крупнейшей статьей украинского экспорта в Китай является продовольствие, и значит, скоро эти коммунисты будут давиться украинской пшеничкой, выращенной заботливыми руками на всю голову декоммунизированных шумеров......Даже не знаю, что думать по этому поводу. Завотделом очистки товарищ Шариков, порожденный щупальцами русского мира, как-то говорил на эту тему: «Без пропитания я не согласен». Но идеалы, идеалы! Как быть с ними? Как дальше и ради чего работать УИНП и лично Вове Вятровичу, если такая зрада идет с самого верха? Впрочем, понятно же, почему зрада возможна – вы же знаете, кто руководит Кабмином и как его зовут. Правильно, Владимир Гройсман. А как премьера назовут, туда он и поплывет. Один Вятрович смог преодолеть родовое проклятье имени, но другой Вова вместе с товарищем Си догнали и все переиначили. А кто-то наглый повесил за заколоченную дверь УИНП листок с надписью «Это ваш гимн, наследственный, согласитесь принять». И слова:...Суровые годы уходятБорьбы за свободу страны.За ними другие приходят –Они будут тоже трудны…