В Украину идет потепление с мокрым снегом и дождем

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять гребень восточного антициклона и холодная воздушная масса, которая днем очень медленно начнет отступать за пределы страны, сообщает Укргидрометцентр во вторник. В среду в Украине преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в южной части днем местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, в западных областях местами 13-18°, днем 0-5° мороза, в южных, восточных областях и на Закарпатье ночью 1-7° мороза, днем 1-6° тепла.



В Киеве - без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10° мороза, днем 2-4° мороза.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 7 февраля самая высокая температура днем была 9,2 в 2004г., самая низкая ночью -32,2 в 1929г.



На 8 февраля синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в Украине: ночью в Одесской, Николаевской, Винницкой и западных областях, днем в Украине, кроме востока, мокрый снег (на юге, Закарпатье и в центральных областях с дождем), в южных и центральных областях местами сильные осадки; в северной половине местами гололед и налипание мокрого снега.



Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в южных областях и на Закарпатье ночью около 0°, днем 1-8° тепла.



В Киеве – ночью без осадков, днем мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем около 0°.

