Дуда пообещал подписать "бандеровский закон"

Польский закон об Институте национальной памяти будет подписан президентом Анджеем Дудой. Об этом глава государства заявил во вторник, 6 февраля, во время специального обращения, сообщает Европейская правда.



"Поправка к Закону об Институте национальной памяти касается чрезвычайно болезненного, деликатного вопроса, связанного с мученичеством польской нации. Во время Второй мировой войны были убиты 6 миллионов польских граждан, включая около 3 миллионов польских граждан еврейской национальности", - сказал Дуда.



По его словам, обсуждение закона велось в течение года, в том числе и с Израилем. Ранее руководство Израиля, включая премьер-министра, президента и МИД, выразили несогласие с польским законом и потребовали его пересмотреть, обвинив авторов в покушении на историческую правду.



"Была просьба, чтобы новые нормы не касались художественной и научной деятельности, и такое исключение было сделано", - сказал Дуда.



Следует отметить, что во время выступления Дуда ни словом не обмолвился об Украине, которая призвала польского президента наложить вето на принятые парламентом изменения.

