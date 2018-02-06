Порошенко просит Раду заняться антикоррупционным судом

Президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную Раду приступить к рассмотрению внесенного им проекта закона О Высшем антикоррупционном суде. Об этом он написал у себя в Facebook.



"Впереди - месяцы ответственных решений. Но что просил бы народных депутатов сделать немедленно, так это в строгом соответствии со всеми регламентными процедурами начать рассмотрение внесенного мной законопроекта Об антикоррупционном суде, - сообщил он.



Глава государства также рассчитывает, что парламент поддержит его инициативу об отмене электронного декларирования для общественных активистов.



"Уверен, что Верховная Рада в течение новой сессии продемонстрирует свой реформаторский потенциал так же, как она делала это осенью", - написал Порошенко.

