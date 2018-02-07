Сурков и Волкер могут встретиться в марте

Спецпредставитель президента США по Украине Курт Волкер может в очередной раз встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым в начале весны, сообщил "Интерфаксу" источник знакомый с ходом подготовки встречи. "Решено развивать переговорный формат, встречи будут продолжены. Очередной раз К.Волкер и В.Сурков могут встретиться уже в марте", - сказал источник.



Он сообщил, что конкретная дата встречи, а также место проведения пока не определены.



"Стороны готовят материалы к очередной встрече. Рассматриваются различные площадки для ее проведения. Дубай в этом качестве вновь пока не утвержден", - сказал источник.

