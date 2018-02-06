Генсек ООН обеспокоен сообщениями о новых химических атаках в Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен сообщениями о новых химических атаках в Сирии и самым решительным образом осуждает подобные нападения.



"Генеральный секретарь с глубочайшей обеспокоенностью воспринял сообщения о недавнем использовании химического оружия в Сирии, в том числе в минувшие выходные в Саракебе в провинции Идлиб", - сказал Дюжаррик. По его словам, Гутерриш "самым решительным образом осуждает использование подобного оружия, которому не может быть никакого оправдания".



Как заявил Дюжаррик, генеральный секретарь повторно призывает Совет Безопасности к единодушию, "которое позволит обеспечить, что стоящие за применением химического оружия в Сирии будут выявлены и привлечены к ответственности".



Ранее обеспокоенность сообщениями о предполагаемой атаке с применением хлора близ города Серакиб в провинции Идлиб выразил Госдепартамент. Американское внешнеполитическое ведомство возложило ответственность за применение отравляющих веществ в качестве оружия на власти в Сирии. Как заявила руководитель пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт, за последние 30 дней поступило уже шесть сообщений о химических атаках в Сирии.

