Биохакер прилюдно снял штаны и сделал себе самодельную прививку от герпеса

Гендиректор компании Ascendance Biomedical Аарон Трайвик (Aaron Traywick) в присутствии коллег сделал себе инъекцию самодельной вакцины против герпеса. Как сообщает портал Gizmodo, это произошло на сцене конференции по биохакингу в Остине.



Введенный им препарат никогда не тестировался на людях. По признанию Трайвика, ранее его применяли только на мышах. Он решил стать первым человеком, который публично испробовал лекарство на себе.



По словам создателя вакцины, концентрация действующих веществ в ней является «безумной». Это заявление привело присутствующих в шок. На вопросы о том, проходило ли лекарство проверку комиссией по этике, гендиректор компании ответил отрицательно.



Компания Ascendance Biomedical имеет неоднозначную репутацию в профессиональных кругах. Следуя тренду биохакинга, она придерживается нетрадиционных взглядов на медицину. К примеру, введенная Трайвиком вакцина была синтезирована из неизвестных препаратов в самодельной лаборатории некими «специалистами», не имеющими профессионального образования. Один из них — австриец Андреас Штюрмер (Andreas Stuermer) — предполагает, что если вирус герпеса в организме закрепляется на поверхности молекул белка, то для эффективного лечения необходимо всего лишь ликвидировать из него белок.



Это не первая попытка компании обратить внимание сообщества на свои разработки радикальных терапевтических веществ. В октябре прошлого года при поддержке Ascendance Biomedical проходила видеотрансляция на Facebook, где участники вводили себе идентичную вакцину. Такими акциями компания планирует популяризировать свои препараты в обход официального подтверждения эффективности лекарств.

