В Запорожье школы закрываются на карантин

Школы и дошкольные учреждения Запорожья с 7 февраля закрываются на карантин в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Владимир Буряк, сообщили в пресс-центре мэрии.



В мэрии отметили, что количество заболевших ОРВИ и гриппом растет. Эидпорог среди запорожских школьников пока не превышен, но рост заболеваемости продолжается. Поэтому занятия были прекращены до особого распоряжения.



Сообщается, что решение о возобновлении учебного процесса будет принято в зависимости от эпидемической ситуации, когда заболеваемость пойдет на спад.



Вместе с тем, детские сады продолжат работать. Департаменту культуры и туризма городского совета поручено ограничить проведение культурно-массовых мероприятий. Департаменту спорта, семьи и молодежи - ограничить проведение учебно-тренировочных занятий в ДЮСШ.

