В Украине за неделю корью заболела тысяча человек

В Украине не осталось ни одного региона, где бы не зарегистрировали случаи заболевания корью. Количество заблевших за минувшую неделю выросло на 7%. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора Государственного учреждения Центр общественного здоровья Ммнздрава Украины Владимиру Курпиту.



"За пятую неделю 930 человек заболели корью, это на 7% больше чем за предыдущую неделю. Вчера подтвердился еще один летальный случай в результате осложнений от кори. Женщина 25 лет умерла в Ивано-Франковске", – сказал он и добавил, что корь зафиксирована во всех регионах Украины.



Курпита утверждает, что уровень вакцинанции в стране растет.



"Уже в феврале мы ожидаем новую поставку вакцины", – резюмировал он.

