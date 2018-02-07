В Украине осталось 267 тысяч доз вакцины от кори - Минздрав

На сегодня в Украине осталось 267 тысяч доз вакцины от кори. Об этом на брифинге сообщил директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины Владимир Курпита, передает УНН.



"На сегодня остаток составляет 267 тысяч доз вакцин КПК", - сообщил В.Курпита.



Также он отметил, что по состоянию на 1 февраля было вакцинировано 73% детей, которые в свое время пропустили первую дозу вакцины и 78% детей, пропустили получения второй дозы вакцины.

