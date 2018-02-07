На нескольких украинских дорогах вместо асфальта будет бетон

Укравтодор планирует в 2018 году реализовать ряд проектов по замене асфальтового покрытия дорог на цементно-бетонное.



Об этом на брифинге заявил и.о. заместителя главы Укравтодора Александр Харченко, передает LIGA.net.



По его словам, Укравтодор уже проектирует дороги с цементно-бетонным покрытием, поскольку это экономически обоснованно.



"Стоимость квадратного метра цементно-бетонного покрытия в сравнении с асфальтно-бетонным, на 150-200 грн дешевле. При этом срок эксплуатации такой дороги существенно выше - до 30 лет", - подчеркнул Харченко.



Он перечислил автодороги, на которых планируется в 2018 году заменить покрытие на цементно-бетонное.



"Запланирован ремонт автомобильной дороги Н-14 Кропивницкий - Николаев (участок протяженностью около 40 км в Николаевской области будет бетонным). Второй объект - дорога Н-31 Решетиловка-Днепр. На реконструкцию этого объекта в 2018 году выделяется около 2 млрд грн, часть этих средств пойдет на строительство развязок, а часть - на цементно-бетонное покрытие", - рассказал Харченко.



Также он добавил, что сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование для реконструкции дороги из Тернополя до дороги Н-19.



"Также есть объекты, которые финансируются международными финансовыми организациями. Например, объезд Житомира будет у нас цементно-бетонным. В целом, мы понимаем, что все дороги, которые идут в сторону портов, в большинстве своем должны быть цементно-бетонными, потому что на них приходится большая нагрузка", - отметил Харченко.



По его словам, одна из основных проблем строительства бетонных дорог - отсутствие в Украине достаточного количества подрядчиков, которые могли бы реализовывать такие проекты.

