НБУ купил на аукционе более $44 млн

Национальный банк Украины во время аукциона по покупке валюты удовлетворил 10 заявок на общую сумму $44,2 млн по курсу до 27,44 грн/$1.



Об этом сообщается на веб-сайте центробанка во вторник, 6 февраля.



По данным регулятора, всего на аукцион объемом до $50 млн было подано 26 заявок на $88,5 млн по курсу от 27,237 грн/$1 до 27,6276 грн/$1.



Курс отсечения был установлен на уровне 27,44 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 27,4326 грн/$1.

