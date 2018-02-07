Рада планирует уточнить закон о реинтеграции Донбасса

Верховная Рада на вечернем пленарном заседании планирует проголосовать за уточнение к законопроекту о реинтеграции Донбасса. Об этом во время пленарного заседания заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.



"Комитет по вопросам безопасности и обороны, проведя анализ принятого законопроекта, пришел к пониманию, что согласно ст. 131 Регламента, надо внести определенное уточнение. Оно касается технических поправок, а также это уточнение касается продолжения работы военно-гражданских администраций", - сказал спикер парламента.



Председатель ВР призвал депутатов во время перерыва ознакомиться с предложенными поправками, чтобы на вечернем заседании, после завершения рассмотрения законопроекта об обществах с ограниченной ответственностью, Верховная Рада могла проголосовать за уточнения к закону о деоккупации Донбасса.



А.Парубий также отметил, что после этого он сможет прямо в зале подписать закон.

