Британский суд не нашел оснований для отмены ордера на арест Ассанжа

Суд Лондона не нашел оснований для того, чтобы удовлетворить запрос об отмене ордера на арест основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, обосновав такое решение тем, что он нарушил действующую судебную процедуру, не явившись на слушания. Об этом заявила во вторник судья Вестминстерского магистратского суда Лондона Эмма Арбуснот, сообщает корр. ТАСС из зала заседаний.



"Я не убеждена, что ордер должен быть отозван", - сказала судья, объявляя решение. Она также указала, что Ассанж не посещал судебные заседания и тем самым нарушил действующую процедуру. "Ассанж был выпущен под залог, он не явился [в суд, как то было предписано]. Если у него нет достаточных оснований на это, он будет виновен в совершенном нарушении", - пояснила судья свое решение.



"Как только обвиняемый окажется в суде, у него будет возможность привести свои аргументы имевшихся достаточных оснований [для неявки в суд]", - добавила Арбуснот, пояснив, что для этого он должен лично явиться в суд. "Многие инстанции подчеркивают важность посещения суда при временном освобождении под обязательство явки", - указала она.



У стен суда на митинг собрались сторонники основателя WikiLeaks, которые требуют прекратить его преследование.



После того, как 30 ноября 2010 года Интерпол, а 2 декабря того же года Европол выдали ордера на его арест, Ассанж сдался британской полиции. Он был помещен под стражу, но отказался от добровольной экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест из-за обвинений в "принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве", а также в изнасиловании. Он был отпущен под залог в £240 тыс. в на время рассмотрения экстрадиционного запроса Швеции. В качестве условий временного освобождения суд обязал его сдать паспорт, носить электронный браслет, постоянно находиться по месту проживания в графстве Суффолк и каждый день отмечаться в местном отделении полиции.



Когда же британский суд постановил выдать Ассанжа шведским властям, австралиец попросил в 2012 году убежище в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию. Главным опасением Ассанжа было то, что Швеция депортирует его в США, где ему грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента. Выдвинутые обвинения основатель WikiLeaks отвергает и называет их политически мотивированными.



19 мая 2017 года старший прокурор Швеции Мариан Ню приняла решение прекратить расследование в отношении Ассанжа по подозрению в изнасиловании и рекомендовала суду отменить ранее выданный ордер на его арест. Сам основатель WikiLeaks назвал это решение победой как для него лично, так и для всей системы ООН по обеспечению прав человека. Однако британская полиция тогда же дала понять, что Ассанж будет сразу же задержан властями, если покинет посольство Эквадора в Лондоне, и что основанием для такого шага является выданный британскими стражами порядка ордер на арест австралийца за его неявку в суд 29 июня 2012 года.

