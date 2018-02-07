Суд Киева продлил до 6 апреля арест 5 бывшим беркутовцам по делу о "майдане"

Святошинский районный суд Киева продлил до 6 апреля меру пресечения в виде содержания под стражей пятерым бывшим бойцам спецподразделения МВД "Беркут", которых обвиняют в расстрелах на "майдане" в феврале 2014 года.



"Продлить меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней, то есть до 6 апреля", - сообщил во вторник председательствующий судья Сергей Дячук.



Следующее заседание по данному делу назначено на 13 февраля. В этот день планируется допрос бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в качестве свидетеля стороны обвинения. Как пояснил адвокат беркутовцев Александр Горошинский, политик намерен дать пояснения относительно граждан Грузии из числа наемников на "майдане" в феврале 2014 года, которые ранее также согласились выступить свидетелями по данному делу.



В настоящее время Святошинский районный суд продолжает допрашивать потерпевших. Допрос граждан Грузии в режиме видеоконференции при соблюдении всех процедур состоится в марте-апреле, сообщал ранее Горошинский.



На прошлых заседаниях в суде были изучены доказательства наличия оружия у митингующих на "майдане" в феврале 2014 года, а также видеоматериалы обстрелов из здания гостиницы "Украина" в центре Киева как по митингующим, так и по силовикам. Очередное заседание по делу состоится 6 февраля.



Украинское правительство 21 ноября 2013 года объявило о приостановке подписания соглашения с Евросоюзом. В ответ оппозиция Верховной рады заблокировала работу парламента, а на площади Независимости начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название "евромайдан", агрессивно настроенные националисты захватили ряд административных зданий в центре Киева, возвели палаточный городок и создали вооруженные "отряды самообороны", вступившие в открытое противостояние с силами правопорядка.



Кульминационной точкой конфликта стала стрельба неустановленных снайперов на Институтской улице 20 февраля 2014 года. От их пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния в Киеве 18-20 февраля стали более 100 человек, также сотни получили ранения. Среди погибших от огнестрельных ранений были и протестующие, и бойцы спецподразделения "Беркут".



Министерство внутренних дел Украины возбудило уголовное дело о массовом убийстве мирных граждан, в связи с чем экс-президент страны Виктор Янукович и ряд других должностных лиц были объявлены в розыск.



Суд в мае 2015 года начал рассматривать по существу дело против пяти экс-сотрудников "Беркута", которым инкриминируют выполнение заведомо преступного приказа о применении оружия, превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, а также совершение террористического акта. Все они не признают вину ни по одному из пунктов.

