Цены на жд-билеты могут подорожать на четверть за год

Исполняющий обязанности председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов обещает индексацию тарифов на пассажирские перевозки дважды в течение года, каждый раз на 10-12%. Об этом сообщает "Укринформ".



"Мы планируем и уже обратились в Министерство инфраструктуры относительно индексации пассажирских тарифов во втором и третьем или в четвертом квартале этого года", - проинформировал руководитель компании.



По его словам, первое подорожание ожидается в конце лета и второе - в конце 2018 года.



Кравцов объяснил подорожание и незначительным разбегом цен на билеты железнодорожного и автобусного транспорта, последний из которых должен быть априори дешевле.

