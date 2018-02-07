В ВСУ хотят сделать обязательным приветствие "Слава Украины" и "Героям Слава"

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде сделать обязательным для военнослужащих приветствие "Слава Украине! - Героям слава!". Об этом говорится в законопроекте №7549, зарегистрированном в Раде 5 февраля. Проектом закона предлагается заменить военное приветствие "Здравия желаем" на "Слава Украине! - Героям слава!".



"На приветствие начальника или старшего по воинскому званию "Слава Украине" все военнослужащие, находящиеся в строю или вне строя, отвечают: "Героям слава". Если начальник или старший по воинскому званию прощается, на его слова "Слава Украине" военнослужащие отвечают: "Героям слава", - сказано в документе.



Такое же приветствие военные обязаны будут говорить при вручении Боевого знамени военному подразделению.



Кроме того, предлагается обязать военных во время обращения к министру обороны и его заместителям, которые являются гражданскими лицами, называть их должность, добавляя перед этим "товарищ".



Также законопроектом предлагается ввести в распорядке дня военных час на национально-патриотическую подготовку.



Следить за указанной подготовкой будет заместитель командира бригады (полка) по морально-психологической подготовке.

