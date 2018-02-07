Чувство голода усиливается после похудения

Новое исследование, проведенное в Норвежском университете естественных и технических наук, показало, что похудевшие люди испытывают более сильную тягу к еде через два года после потери веса. Вероятно, именно потому после похудения некоторым не удается поддерживать вес, передает The Daily Mail.



В исследовании участвовали 35 взрослых с ожирением. Участники должны были в течение двух лет придерживаться плана похудения с упором на диету и физическую активность. Добровольцы несколько недель провели в оздоровительном комплексе. Там они получили рекомендации, касающиеся питания и тренировок.



Каждые 6 месяцев (с момента начала исследования до 2 лет спустя) ученые оценивали чувство голода участников до и через три часа после еды. Также добровольцы рассказывали, сколько они планируют съесть. Через год после начала исследования участники вернулись в оздоровительный комплекс, чтобы узнать, как поддерживать вес.



За первые четыре недели добровольцы потеряли в среднем 3,5% от массы тела. Уровни гормонов, повышающих аппетит, у них увеличились. Исследователи связали это с повышением уровня физической активности. Несмотря на рост уровня гормонов, участники не жаловались на усиление чувства голода. Зато они говорили об усилении чувства сытости после еды.



За год добровольцы сбросили 7,4% от своего веса. Но при этом чувство голода и тяга к еде у них усилились, а чувство сытости после еды стало слабее. Спустя два года участникам в основном удавалось поддерживать вес. Однако они продолжали сообщать об усилении чувства голода и снижении уровня сытости после еды.

