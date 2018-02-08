Эксперты усомнились в пользе медитации

Ученые из Университета Ковентри считают, что медитация не обладает положительными свойствами, приписываемыми ей ранее. Так, медитация считается отличным способом развития эмпатии. Но, как оказалось, большая часть исследований, доказывающих пользу медитаций, проведена с нарушениями, рассказывает The Hindustan Times.



Специалисты изучили более 20 работ, посвященных медитации. Исследователи пришли к выводу: медитация не играла существенной роли в снижении уровня агрессии и в укреплении социальных связей между людьми. Также ученые зафиксировали множество методологических недостатков в исследованиях, в которых была обнаружена связь между медитацией и состраданием.



Ранее ученые из Университета Брауна выяснили, что медитация может иметь негативные последствия для людей, переживших травматические события. Исследователи опросили медитирующих людей и инструкторов. Исследование показало: некоторые во время медитации испытывали тревогу или панику из-того, что в их мозге всплывали травматические воспоминания. По словам специалистов, реакция на медитацию зависит от целого ряда факторов.

