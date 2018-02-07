Кличко поручил рассмотреть петицию о сносе Десятинного монастыря

Городской голова Киева Виталий Кличко поручил рассмотреть электронную петицию о сносе часовни УПЦ МП возле фундамента Десятинной церкви и на территории Нацмузея истории Украины в центре Киева. Об этом сообщается на сайте Киевского городского совета.



Электронная петиция набрала необходимое количество голосов - 10 584 при минимально необходимых 10 тыс.



Таким образом, Кличко поручил постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования, а также профильному заместителю председателя КГГА и исполнительному органу Киевсовета рассмотреть электронную петицию в установленном порядке.



Автор обращения Вячеслав Толпига отмечает, что территория, на которой незаконно построенное сооружение-часовня УПЦ МП, относится к особо ценным землям историко-культурного назначения.



Кроме того, по словам инициатора, территория является памятником истории национального и местного значений.



Отметим, что Десятинный монастырь, который предлагают снести авторы обращения, в последнее время стал горячей точкой. На него нападают националисты и защищают верующие. В минувшие выходные вокруг монастыря развернулось настоящее противостояние.

