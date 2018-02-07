«Je suis Славутич»: ЖКХ-долги наступают

Новость о том, что Славутичу отключили за долги по коммуналке газ, а Смеле отопление, облетела Интернет на прошлой неделе. У моего приятеля в Славутиче живет отец – ликвидатор аварии на ЧАЭС. Говорит, что платил исправно. Но у него нет ни газа, ни отопления. Видимо, заодно вырубили и котельную. Долги по ЖКХ, вызванные высокими тарифами, усугубляются неразберихой в квитанциях, липовыми задолженностями и упрощенной системой взыскания, которая в любой момент может привести в ваш дом судебного исполнителя для описи имущества.



Пишут, что жители замерзшей Смелы обещают перекрыть и железную дорогу на станции имени Тараса Шевченко (символично). А до этого блокировали движение по трассе Киев – Днепр. Но отопление им так и не включили. Якобы таким образом от властей города добиваются взять на себя 200 млн. грн. долга теплоснабжающего предприятия “Смелаэнергоинвест”.



Что касается города энергетиков, то по состоянию на 30 января 2018 года НАК “Нефтегаз Украины” не выделил для жителей Славутича Киевской области необходимые объемы природного газа из-за задолженности, и потому “Киевоблгаз” не может продолжить распределение газа. В итоге, газоснабжение было прекращено на неопределенный срок.



Кстати, среди всех коммунальных услуг украинцы больше всего задолжали именно за газ. Долг по нему на конец 2017 года составил 12,4 млрд. грн. Для сравнения: по данным Госслужбы статистики, за централизованное отопление и горячее водоснабжение мы должны 11,1 млрд. грн., за содержание домов и придомовых территорий – 3 млрд. грн., за централизованное водоснабжение и водоотвод – 1,8 млрд. грн., за вывоз бытовых отходов – 0,4 млрд. грн., за электроэнергию – 3,6 млрд. грн.



При этом платежная дисциплина у нас все равно на высоте: в декабре 2017 года мы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 8,9 млрд. грн. (82,3% начисленных за этот период сумм), за электроэнергию – 2,6 млрд. грн. (99,1% начисленного). Средние начисления, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт*ч), на одного владельца лицевого счета в декабре 2017 года составляли 1476,4 грн. Это означает, что семья из трех человек платит около 3,5 тыс. грн. Если не “запаслась” льготами и субсидиями.



Вот откуда взялись долги за услуги ЖКХ, которые в ноябре 2017 года увеличились на 8,8% по сравнению с октябрем и составили 27,1 млрд. грн. (без учета электроэнергии). А в декабре выросли еще на 6,3% до 28,8 млрд. грн. по сравнению с ноябрем того же года.



Еще немного занимательной цифири. В 2016 году граждане уплатили за жилкомуслуги 60,053 млрд. грн., или 82,8% начисленных за этот период сумм, что на 23,6% больше, чем в 2015 году, когда уровень оплаты был выше и составлял 95,4%.



Интересно, что долги по ЖКХ растут даже в благополучной столице. Задолженность киевских потребителей тепловой энергии перед энергогенерирующей компанией «Киевэнерго» по состоянию на 1 января 2018 года составила 4,7 млрд. грн., хотя еще на 1 декабря составляла 4 млрд. грн.



Сначала должника “дрючат” предупреждениями. Потом, если он не реагирует в течение трех месяцев, дело передается в суд. За 2017 год только компания «Киевэнерго» подала в суд 3,2 тыс. исков о взыскании задолженности с клиентов на общую сумму более 204,5 млн. грн.. (с физлиц – 70,8 млн. грн., с юрлиц – 133,7 млн грн).

Помните, когда в Париже из-за нападения террористов на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo погибли двенадцать сотрудников, прошел такой флешмоб – все фотографировались с табличками “Je suis Charlie”? Мне, конечно, жаль коллег. Но и папаню моего приятеля из Славутича тоже жаль. Ликвидатор все-таки. Здоровье не железное. Думаю, может, сделать селфи типа “Je suis Славутич”

Наибольшая задолженность отмечена по самым дорогим услугам – за отопление и горячую воду (2,6 млрд. грн. и 795 млн. грн. соответственно). При этом задолженность государства перед поставщиками по льготам и субсидиям составляет 946,4 млн. грн., а задолженность организаций, финансируемых из госбюджета, составила 17,6 млн. грн.Но с государства взятки гладки, а вот простым должникам не позавидуешь. Недавно мне пришлось провести два дня жизни в толпе жаждущих общения с представителями поставщика электроэнергии. Наслушался немало ярких историй.Лично меня в это “общество избранных страдальцев” привела квитанция, в которой мне почему-то насчитали астрономический долг за электричество. Как будто я год майнил биткоины с помощью всех электроприборов, включая чайник и утюг.Долг преследовал меня уже несколько месяцев. Причем в каждой квитанции почему-то он был разный. То уменьшался, то возрастал. Без видимых к тому предпосылок. Короче говоря, жил своей собственной жизнью. Думал, что рано или поздно он исчезнет вовсе, но вместо этого он вдруг вырос в разы и, мягко говоря, меня встревожил.Все, кто сидели со мной в очереди за правдой, этому не удивились. И могли рассказать истории поинтереснее. Испорченные счетчики, завышенные нормы, раскидывание домовых долгов на жильцов подъезда – все это классика жанра.И можно было бы относиться к ней как к чему-то неприятно-неизбежному, но комичному, если бы не одно обстоятельство: липовые долги от настоящих никак не отличаются. Механизм скачивания один и тот же.Сначала должника “дрючат” предупреждениями. Потом, если он не реагирует в течение трех месяцев, дело передается в суд. За 2017 год только компания «Киевэнерго» подала в суд 3,2 тыс. исков о взыскании задолженности с клиентов на общую сумму более 204,5 млн. грн.. (с физлиц – 70,8 млн. грн., с юрлиц – 133,7 млн грн). По другим поставщикам услуг я статистики не нашел.Суд – это уже не смешно. Хотя бы потому, что, если сумма долга превышает размер десяти минимальных зарплат, исполнительная служба имеет право в счет долга продать на аукционе единственное жилье должника, за которое он не в состоянии платить. О есть за 34 тыс. грн. или за $1,25 тыс. можно лишиться единственного своего жилья.Но и накапливать “штуку баксов” не обязательно. Рядом сидел мужик, который ездил на полгода на заработки в Польшу. В это время ему насчитали, как и мне, какой-то безумный долг, на который ни он, ни квартиранты не обратили внимания. Долг кочевал из квитанции в квитанцию несколько месяцев. А потом на пороге квартиры возникли судебные исполнители.Оказалось, что у нас теперь действует упрощенная система взыскания долгов. Любой ЖЭК может подать в суд на должника, после чего решение будет вынесено в течение трех дней. Судебный приказ о взыскании долга выдается без судебного заседания (!) и без вызова сторон. То есть должник, у которого, например, собираются арестовать машину, узнает об этом только после того, как в дом нагрянут судебные приставы. В принципе, после ареста имущества еще есть время для погашения задолженности. А вот если за коммуналку все-таки не удалось рассчитаться, то арестованное имущество пойдет с молотка на сайте целыми сетами.Как пишет в своем блоге юрист Вита Струкова из ГО «Новая коммунальная Украина», вопиющие случаи ареста счетов потребителей без фактического уведомления должников – это зачастую результат несимметричного доступа к правосудию для монополистов и обычных граждан.Людям сложнее себя защищать, особенно когда не понимаешь, откуда может грянуть беда – липовый долг в квитанции или сразу арест банковского счета. Но и здесь появляются успешные прецеденты: жительница Киева обжаловала судебный приказ, инициированный “Киевгазом” за якобы долг за газ в размере 1 тыс. грн., и его отменили.Также, отмечает юрист, в Киеве есть уже два прецедента, когда суды установили, что “Киевэнерго” начислило мнимые гигакалории и долги, и даже отменили установленные регулятором тарифы.Но есть и подводные камни, которые я лично наблюдал во время познавательного сидения в очереди. Например, одной бабуле накрутили явно нереальные цены за отопление. Да еще и подвесили долг. Бабуля эта получает субсидию.Пока она ходила по инстанциям, доказывая, что это какой-то бред, а ей в ответ тыкали показания домового счетчика, прошло два месяца. И аккурат сейчас, согласно постановлению Кабмина, ее лишили субсидии за двухмесячную задолженность по коммунальным услугам.У старушки есть выбор: ходить дальше, в том числе обращаться в суд, куда ее посылают с особым цинизмом, и не получать субсидию. Или капитулировать. И согласиться на реструктуризацию долга, который ей растянут на несколько месяцев. Но при этом обещают субсидию вернуть. Выбор явно издевательский, и какое из двух зол выбрала бабушка, я так и не узнал.Пришла моя очередь идти на бой против моей “липы”. Попутно я узнал, что с начала года нужно любыми способами сообщать показания своего счетчика поставщикам услуг, иначе расчеты в квитанциях будут сделаны по средним нормам потребления.А с лета нам начнут приходить платежки с абонплатой за горячую и холодную воду. Даже если вы будете жить на даче или на Мальдивах и воду перекроете. Также с 1 января 2018-го потребитель лично несет ответственность за все потери воды и тепла в доме, а все "лишние" траты будут раскидываться на жильцов квартир совершенно официально. И это далеко не все прелести коммунального быта, подстерегающие нас на каждом шагу. Но все равно хорошо, что я не в Смеле живу. И не в Славутиче.Кстати, подумалось. Помните, когда в Париже из-за нападения террористов на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo погибли двенадцать сотрудников, прошел такой флешмоб – все фотографировались с табличками “Je suis Charlie”? Мне, конечно, жаль коллег. Но и папаню моего приятеля из Славутича тоже жаль. Ликвидатор все-таки. Здоровье не железное. Думаю, может, сделать селфи типа “Je suis Славутич”. Потому что не ровен час – все там будем. Не этой зимой, так следующей. Тарифы растут. И вместе с ними растут долги по ЖКХ. Замкнутый круг...