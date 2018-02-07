Биткоин взмыл вверх после обвала

Курс биткоина растет после падения ниже шести тысяч долларов 6 февраля. По данным Coinmarketcap, курс биткоина вырос на 19,5 процента, до 7458,3 доллара за единицу.



Cointelegraph связывает умеренный рост курса биткоина и других цифровых активов с итогами слушаний в Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC) США.



Глава CFTC Кристофер Джанкарло призвал уважать «энтузиазм» в отношении криптовалют, а также отметил важность технологии блокчейна, которой не было бы без биткоина.



За 6 февраля биткоин потеряла около четверти своей стоимости — ее курс опускался до 5 996 долларов. Падение происходит на фоне растущего регуляторного давления на рынок криптовалют со стороны государств.



Так, в Южной Корее для торговли цифровыми активами каждый трейдер должен идентифицировать себя с помощью банковского счета. Власти Индии планируют сделать криптовалюты незаконными в существующей системе платежей. Китай собирается запретить ICO и работу иностранных бирж.



В начале февраля крупнейшие банки США — Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase — приняли решение о запрете на покупку биткоинов и других цифровых валют с помощью кредитных карт. Аналогичную меру приняла Lloyds Banking Group.

