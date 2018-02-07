Противостояние великих держав вернулось

В прошлую пятницу состоялась презентация новой ядерной доктрины США, а двумя неделями ранее были обозначены ключевые для американской администрации моменты в области политики безопасности. И обе стратегии свидетельствуют о принципиальной смене вектора. «Главным вызовом для благополучия и безопасности Америки является возрождение долгосрочного стратегического противостояния с силами, которые в стратегии национальной безопасности обозначены как ревизионистские», — говорится в стратегическом документе.

По словам авторов, очевидно, что Китай и Россия стремятся создать такой мир, «в котором будет постоянно господствовать авторитарная модель», а также рассчитывают иметь в будущем возможность «накладывать вето» на решения других стран в экономике, дипломатической сфере и в сфере безопасности.



Китай, по мнению американцев, пытается путем военной модернизации и неприкрытого давления, а также своей агрессивной экономической политикой вынудить соседние страны реорганизовать «индокитайский регион» таким образом, чтобы он соответствовал интересам Пекина. Так Китай смог бы стать державой-гегемоном. Россия, в свою очередь, стремится разрушить НАТО и изменить экономические структуры и структуры в области безопасности в Европе и Средиземноморье в своих интересах.



Обеспокоенность Вашингтона вызывает, в частности, использование современных технологий в целях воспрепятствовать демократическим процессам в Грузии, Крыму и на востоке Украины. «Вкупе с ее экспансией и модернизацией ядерного арсенала это является очевидным вызовом», говорится в военной стратегии США.



На протяжении последних 17 лет, прошедших после терактов 11 сентября 2001 года, Запад был сконцентрирован на борьбе с терроризмом, в то время как авторитарные режимы, в частности, Россия, перегруппировали свои силы, а Китай добился огромного прогресса в вопросах вооружения. Таким образом, свободный Запад имеет теперь дело с новым авторитарным вызовом и вынужден реагировать на действия государств, которые притесняют свободу и демократию с целью гарантировать дальнейшее процветание собственных диктатур.



Аналитический центр Freedom House подготовил доклад, в котором привел доказательства «регресса» свободы во всем мире и того, что в настоящее время имеет место новая конкуренция между различными общественными системами, пусть и без острого идеологического контраста, характерного для времен холодной войны.



Эта реальность отражена в новой военно-политической стратегии США. Борьба с терроризмом осталась в прошлом. Точнее говоря, она продолжается, но настоящие опасности присутствуют в другом месте. Времена противостояния великих держав возвращаются. Реалисты говорят, что они никогда и не уходили — просто Запад до сих пор занимался другими делами.



Ввиду вышеупомянутого анализа становится очевидно, что Америка переосмысливает свою ядерную стратегию. На случай, если в будущем дело вдруг дойдет до серьезных конфликтов с Китаем и Россией, которые в последние годы расширили собственные возможности в этой области, американцам никак нельзя далее придерживаться целей по сокращению своего ядерного оружия, к чему призывал бывший президент Барак Обама.



На самом деле подобные идеи возникали еще при Обаме, но теперь они сформулированы на бумаге. Экс-президент тогда одобрил дорогостоящую программу модернизации устаревающих ядерных сил.



Правительство Трампа продвинулось на этом пути на шаг вперед и хочет реально развивать новые виды вооружений. Вашингтон стремится иметь больше тактического ядерного оружия, которое можно было бы задействовать в ходе «ограниченных конфликтов». В долгосрочной перспективе предполагается разработка крылатых ракет морского базирования, которые можно было бы запускать с подводных лодок.



Посредством этого оружия предполагается оказывать давление на Россию, которую американцы обвиняют в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. «Это дополнительное оружие должно стать новым элементом сдерживания, чтобы у потенциальных противников не оставалось никаких иллюзий, что у них есть преимущества перед США и их союзниками по „ограниченному использованию" ядерного оружия», — говорится в новой доктрине.



В отношении этих и многих других идей, возникающих в головах экспертов по безопасности в команде Трампа — например, советника по национальной безопасности Герберта Макмастера (Herbert McMaster) или министра обороны Джеймса Мэттиса — возникает вопрос: а президент действительно с ними заодно? В своей речи, посвященной положению американского народа, на прошлой неделе он лишь совсем коротко упомянул борьбу с Россией и Китаем, намного больше внимания уделив теме борьбы с терроризмом. А его перманентный отказ признать обширное вмешательство России в ход президентских выборов в США серьезно ограничивает их возможности по адекватной реакции на этот вызов.



Многие эксперты ожидают, что Москва будет вмешиваться и в предстоящие в ноябре промежуточные выборы в США, и упрекают правительство Трампа в том, что оно недостаточно агрессивно противостоит российским методам.



Это можно рассматривать, в частности, как критику в адрес новой оборонительной стратегии: она-де направлена, в первую очередь, на то, чтобы подарить американским военным новые дорогостоящие игрушки. Однако новая конкуренция великих держав является не просто «переизданием» холодной войны, в которой можно было бы победить посредством реализации крупных проектов в области вооружений. В действительности этот конфликт — как и борьба с терроризмом — также носит все более асимметричный характер.



С помощью кибероружия противники Америки вполне эффективно могут вредить ее экономике, институтам власти, да и бороться с ее армией, причем кибероружие требует намного меньших вложений в его создание, чем классические военные проекты, и наносит порой намного больший урон.



Планировщики в министерстве обороны США подчеркивают большое значение связей Америки со своими союзниками и жалуются вместе с тем на постепенный распад международного порядка. «Китай и Россия подрывают международный порядок изнутри, используя преимущества своей системы и одновременно нарушая собственные принципы и „правила дорожного движения"», утверждают в Пентагоне.



О чем не упоминается в документе, так это о сомнениях мира в том, что правительство Трампа действительно все еще готово вкладывать американские ресурсы и политический капитал в поддержание этого порядка и играть при этом реально ведущую роль. Эти сомнения также зародились еще при Обаме и усилились ввиду выпадов Трампа в адрес союзников Вашингтона в Европе и Азии, а также ввиду его лозунга «Америка превыше всего!»



Многие политики и эксперты опасаются, что сомнения в надежности США по отношению к их союзникам по НАТО, которые «посеял» Трамп, могут спровоцировать Москву на авантюрные действия в Европе. А в Азии президент даже помог стремящемуся к гегемонии Китаю, «зарубив» переговоры о создании Транстихоокеанской зоны свободной торговли. Соответствующее соглашение преследовало в первую очередь цель укрепить позиции США в тихоокеанском регионе и создать там тем самым противовес китайской торговой политике.

